POL-H: Pedelecfahrer verstirbt fast drei Wochen nach Unfall in Hänigsen

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 08.07.2025, ist ein 85-jähriger Pedelecfahrer seinen Verletzungen nach einem Unfall in Uetze/ Hänigsen erlegen. Zuvor kollidierten am 13.06.2025 der nunmehr Verstorbene und ein Linienbus in der Windmühlenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienstes Hannover verunfallten der Pedelecfahrer und ein Linienbus am 13.06.2025, gegen 10:20 Uhr, in der Windmühlenstraße in Hänigsen. Beide befuhren die Windmühlenstraße in Richtung Ortskern. In Höhe des Friedhofs setzte der Linienbus zum Überholmanöver an. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Senior nach links und kollidierte dabei mit dem nun parallel zu ihm fahrenden Bus. Durch die Kollision stürzte der Pedelecfahrer auf die Fahrbahn und blieb schwer verletzt liegen. Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort erlag der 85-jährige Hänigser nach dreiwöchiger intensivmedizinischer Behandlung seinen Verletzungen.

Der Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Bestandteil der Unfallermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0511 109-1888 zu melden./ pol, fas

