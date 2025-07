POL-H: Ryuk-Ermittlungen: Internationale Erfolge im Kampf gegen digitale Erpressung

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 09.07.2025, hat ein 66-jähriger Fahrer aus Uetze in Neustadt am Rübenberge einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem er mutmaßlich einen plötzlichen Krankheitsfall erlitten hatte. Das Fahrzeug kam in einem Teich zum Stillstand. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Nach ...

