Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, Lkr. Tuttlingen) Kupferdachrinne am Vereinsheim des Angelvereins entwendet (16./17.08.2025)

Frittlingen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter die Kupferdachrinne und Fallrohre von der Vereinshütte des Angelsportvereins entwendet. Die Diebe montierten etwa 32 Meter Kupferdachrinne und 12 Meter Fallrohr ab, dass sie anschließend mutmaßlich mit einem Transporter oder Fahrzeug mit Anhänger abtransportierten. Der dadurch entstandene Schaden dürfte im Bereich mehrere tausend Euro liegen.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 10.45 Uhr Verdächtiges im Bereich der Vereinshütte beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell