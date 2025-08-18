Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B311, Lkr. Tuttlingen) Auto kommt von Fahrbahn ab - 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt (17.08.2025)

Tuttlingen, B311 (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 311 zwischen Möhringen und dem Kreisverkehr Aesculap ein Unfall ereignet. Ein 62-Jähriger kam mit einem Scoda Oktavia mit Anhänger nach rechts von der Straße ab, touchierte eine Laterne und blieb schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Dabei erlitt eine 60 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Die Höhe des an Auto und Hänger entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell