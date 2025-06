Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schlägerei in Regionalbahn - Notbremse missbräuchlich genutzt - Zeugen gesucht!

Sontra (Werra-Meißner-Kreis) (ots)

Am Freitagabend (27.6.) gegen 22:39 Uhr soll es in der Regionalbahn 24195 zu einer handfesten Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 52-jähriger Mann zunächst verbal mit drei anderen Fahrgästen im Alter von 29, 33 und 41 Jahren in Streit. In der Folge sollen die drei Männer den 52-Jährigen körperlich angegriffen haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. Der Lokführer der Regionalbahn wählte den Notruf und meldete eine Schlägerei unter mehreren Beteiligten. Im weiteren Verlauf soll zudem versucht worden sein, in den Führerstand des Lokführers zu gelangen. Aus Sicherheitsgründen soll der Lokführer daraufhin den Führerstand verlassen und sich in Sicherheit gebracht haben. Der 33-Jährige soll zudem im Bahnhof Sontra die Notbremse missbräuchlich getätigt haben, da sich laut seiner Aussage die Türen des Zuges nicht öffneten. Die Polizeistation Sontra war anschließend vor Ort und brachte die Lage unter Kontrolle. Anschließend wurde der Fall zuständigkeitshalber an die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Kassel übergeben.

Die Bundepolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung und Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell