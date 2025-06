BPOL-KS: Körperliche Auseinandersetzung im Bahnhof Kassel - Wilhelmshöhe

Marburg (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, soll ein unbekannter Mann am vergangenen Montag /16.6/18:15 Uhr eine 33-jährige Frau sexuell belästigt haben. Beide Personen benutzten den Zug von Friedberg in Richtung Marburg. Hier soll der Mann die Frau mehrfach am Bein berührt haben. Als er sich vorbeugte und die Frau am Knie anfasste, forderte die 33-Jährigen den Mann auf, dies zu unterlassen. Beide Personen stiegen ...

