POL-MFR: (344) Fahrzeug entzog sich Kontrolle - Zeugen gesucht

Röthenbach a.d.Pegnitz (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag (02.04.2025) und Donnerstagmorgen (03.04.2025) entwendeten Unbekannte ein Auto in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Besitzer stellten gegen 15:30 Uhr am Mittwoch ihren schwarzen BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen N-VM 177 in der Donauschwabenstraße ab. Gegen 04:30 Uhr am ...

