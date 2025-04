Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (342) Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Röthenbach a.d.Pegnitz (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (02.04.2025) und Donnerstagmorgen (03.04.2025) entwendeten Unbekannte ein Auto in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Besitzer stellten gegen 15:30 Uhr am Mittwoch ihren schwarzen BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen N-VM 177 in der Donauschwabenstraße ab. Gegen 04:30 Uhr am Donnerstag bemerkten die Geschädigten den mutmaßlichen Diebstahl des Fahrzeuges im Wert von rund 15.000 Euro. Das Auto war mit einem Keyless Go System ausgestattet.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Schwabach und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt oder den BMW seit dessen Diebstahl gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

