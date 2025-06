BPOL-KS: Schlag auf den Kopf - Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots) - Unbekannte verschoben frisch verlegte Fliesen am Bahnhof in Fulda. Am Freitag (20.06./07:30 Uhr)meldete sich ein Mitarbeiter der dort tätigen Firma beim Bundespolizeirevier Fulda. Er teilte den Beamten mit, dass die Fliesen, die seine Firma an den Tagen zuvor an Gleis 35/37 verlegten, durch unbekannte Personen über die gesamte Länge verschoben wurden. Der Bauabschnitt war laut Aussage des Mitarbeiters ...

