POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) VW Golf auf der Hochstraße zerkratzt - rund 5.000 Euro Schaden (16./17.08.2025)

Allensbach (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag an einem auf der Hochstraße geparkten Auto verursacht. Der Unbekannter zerkratzte die komplette linke Fahrzeugseite des auf Höhe der Hausnummer 46 abgestellten VW Golf mit einem spitzen Gegenstand.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

