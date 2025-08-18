POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Hans-Sauerbruch-Straße - graues VW Wohnmobil beschädigt (16./17.08.2025)
Konstanz (ots)
Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag ist es auf der Hans-Sauerbruch-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter touchierte das auf Höhe der Hausnummer 17 auf einem der seitlich der Fahrbahn gelegenen Parkplätze abgestellte graue VW Wohnmobil an der Stoßstange und dem Kotflügel und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Ohne den Unfall anzuzeigen fuhr der unbekannte Verursacher anschließend einfach davon.
Sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.
