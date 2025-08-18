POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Bodenseeradweg - 81-Jährige verletzt (160.8.2025)
Konstanz (ots)
Am Samstagnachmittag ist es auf dem Bodenseeradweg im Bereich der Riedstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 51-jähriger Radler war mit einem Sport- und Freizeitrad in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Straßenüberquerung an der Riedstraße schnitt er die Kurve und prallte mit einer entgegenkommenden 81-jährigen Pedelecfahrerin zusammen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell