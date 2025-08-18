Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Bodenseeradweg - 81-Jährige verletzt (160.8.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Bodenseeradweg im Bereich der Riedstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 51-jähriger Radler war mit einem Sport- und Freizeitrad in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Straßenüberquerung an der Riedstraße schnitt er die Kurve und prallte mit einer entgegenkommenden 81-jährigen Pedelecfahrerin zusammen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige blieb unverletzt.

