Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Unfall auf der Westtangente - insgesamt rund 160.000 Euro Schaden (15.08.2025)

Konstanz, L221 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 160.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls auf der Landesstraße 221 am Freitagnachmittag. Ein 57-jähriger Audifahrer war in Richtung Dettingen unterwegs, als er im Bereich der Ampel an der Byk-Gulden-Straße über zwei Fahrspuren hinweg wendete. Eine in dieselbe Richtung fahrende 58 Jahre alte Frau mit einem Skoda rechnete nicht mit einem derartigen "Wendemanöver" und prallte ungebremst in den Audi. Infolge des Zusammenstoßes touchierte der Skoda mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild. Die 58-Jährige erlitt durch die Kollision Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der 57-Jährige benötigte keine ärztliche Versorgung. Den Schaden an dem Audi schätzte die Polizei auf rund 130.000 Euro, den am Skoda in Höhe von etwa 30.000 Euro.

