Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetoter am Südstrand 18586 Sellin

Sassnitz (ots)

Am 14.08.2025 gegen 14:05 Uhr wurde in 18586 Sellin am Südstrand auf Höhe des Strandaufganges 17 eine leblose männliche Person angespült. Umgehend wurde ein Notarzt und ein Rettungswagen zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Reanimation verstarb die unbekannte männliche Person im Sana-Krankenhaus in Bergen. Gegen 20:00 Uhr meldete sich eine 84-jährige Frau bei der Polizei und meldete ihren 84-jährigen Ehemann als vermisst. Dieser war am Strand von Sellin baden und ist nicht in die Ferienunzerkunft zurück gekehrt. Anhand von Fotografien des Vermissten konnte die Identität der Verstorbenen geklärt und die Ehefrau über das Ableben ihres Mannes informiert werden. Die Todesursache ist zur Zeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Im Auftrag

Jens Unmack
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

