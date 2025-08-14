Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Transporter und E-Scooter mit schwer verletzter Person

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Der 41-jährige Fahrzeugführer eines Ford Transporter befuhr am 14.08.25 gegen 14:40 Uhr die Stavener Straße in Richtung Johannesstraße und bog nach rechts auf das Gelände des dortigen Baumarktes ab. Hierbei übersah er einen auf dem Parkplatz fahrenden 55-jährigen Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem E-Scooter. Dabei zog sich der Fahrer des E-Scooters Verletzungen im Kopfbereich zu. Durch den angeforderten Rettungswagen wurde der Verletzte in das Klinikum Neubrandenburg gebracht und stationär aufgenommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Einen Helm trug der Verletzte zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Alle Beteiligten sind Deutsche. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell