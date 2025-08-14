PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Transporter und E-Scooter mit schwer verletzter Person

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Der 41-jährige Fahrzeugführer eines Ford Transporter befuhr am 
14.08.25 gegen 14:40 Uhr die Stavener Straße in Richtung 
Johannesstraße und bog nach rechts auf das Gelände des dortigen 
Baumarktes ab. Hierbei übersah er einen auf dem Parkplatz fahrenden 
55-jährigen Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs. Es kam zum 
Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem E-Scooter. Dabei zog 
sich der Fahrer des E-Scooters Verletzungen im Kopfbereich zu. Durch 
den angeforderten Rettungswagen wurde der Verletzte in das Klinikum 
Neubrandenburg gebracht und stationär aufgenommen. Es entstand ein 
geschätzter Sachschaden in Höhe von 500EUR. Ein Ermittlungsverfahren 
wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. 
Einen Helm trug der Verletzte zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Alle 
Beteiligten sind Deutsche.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

