Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20

BAB 20, Tribsees (LK V-R) (ots)

Am 13.08.2025 ereignete sich gegen 23:40 Uhr auf der BAB20 zwischen 
den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze ein Verkehrsunfall mit 
Sach- und Personenschaden. 
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 41-Jährige 
ukrainische Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit 
ihrem Pkw Audi den rechten Fahrstreifen der BAB20 in Richtung Lübeck.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw zunächst nach rechts von 
der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Infolgedessen 
geriet das Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen, touchierte dort die 
Mittelschutzplanke und kam anschließend nach einer erneuten Berührung
mit der rechten Schutzplanke auf dem Standstreifen zum Stehen. 
Die 41-Jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall schwer, aber
nicht lebensbedrohlich, verletzt. Durch die eingesetzten 
Rettungskräfte wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen 
Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach 
Greifswald verbracht.  
Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für zirka eine Stunde 
voll gesperrt.
Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein ortsansässiges 
Bergungsunternehmen geborgen.
Neben der Polizei kamen sowohl ein Rettungswagen samt Notarzt als 
auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Tribsees, Hugoldsdorf und Bad 
Sülze mit jeweils zwei Fahrzeugen zum Einsatz. 
Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf zirka. 7.000 Euro 
geschätzt. 

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

