Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad in Eggesin

Eggesin (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 12. August 2025, wurde die Polizei um 20:00 Uhr über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad in der Eggesiner Karl-Marx-Straße informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand missachtete die 25-jährige Fahrerin eines Pkw Opel offenbar die Vorfahrt und kollidierte mit einem 45-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

