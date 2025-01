Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen; Hochwertige Motorräder gestohlen; Einbrecher erbeuten Schmuck; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Hanau

(fg) Die Polizei nahm am Montagabend in der Krämerstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 37 Jahren vorläufig fest und ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Gegen 21.15 Uhr sollen die beiden offensichtlich stark alkoholisierten Männer im Bereich der Krämerstraße gegen ein geparktes Auto getreten und dieses hierdurch leicht beschädigt haben. Nachdem der Zeuge und Inhaber eines dort befindlichen Kiosks das Duo darauf ansprach und aufforderte, dies zu unterlassen, soll dieses sofort aggressiv reagiert haben. Im weiteren Verlauf hätten die Tatverdächtigen den 55-Jährigen verbal bedroht und rassistisch beleidigt. Der Geschädigte zog sich daraufhin in seinen Kiosk zurück, schloss das Verkaufsfenster und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Funkstreifen konnten die Tatverdächtigen unmittelbar vor dem Kiosk antreffen und vorläufig festnehmen. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigten sie aggressives Verhalten und wurden verbal ausfallend. Die beiden mussten mit zur Wache, wo sie eine Blutprobe abgeben mussten. Anschließend kamen sie, unter anderem zur Ausnüchterung, ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern derweil an.

2. Hochwertige Motorräder gestohlen - Hanau / Kesselstadt

(mm) Gleich zwei Motorräder wurden am Dienstag zwischen 17.30 und 22.00 Uhr aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Philippsruher Allee (10er Hausnummern) gestohlen. Die beiden Zweiräder der Hersteller BMW und Ducati standen auf einem dortigen Stellplatz geparkt. Der Wert der Motorräder liegt bei etwa 34.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bei der Wache der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Supermarkt - Freigericht / Altenmittlau

(rv) Nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Dr.-Schmitt-Straße (50er-Hausnummer) zwischen Montagabend, 21.15 Uhr und Dienstagmorgen, 05.50 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte betraten zunächst das Dach des Marktes, scheiterten aber bei dem Versuch, über das Dach in den Markt zu gelangen. Anschließend flohen die Männer in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Zeugen gesucht: Einbrecher erbeuten Schmuck - Schöneck / Büdesheim

(mm) Am Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friesenstraße (einstellige Hausnummern) eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster verschafften sich die Ganoven Zutritt zum Haus. Danach wurde das Haus auf Wertgegenstände durchsucht. Als Beute ließen sie Schmuck mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen 9 und 19.20 Uhr. Hinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

5. Armbanduhr aus Wohnhaus gestohlen - Schlüchtern / Breitenbach

(fg) Unbekannte waren zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Dienstag, 17.30 Uhr, in zwei Doppelhaushälften in der "Lange Straße" (10er Hausnummern) im Ortsteil Breitenbach zugange und stahlen eine Armbanduhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher eine Tür auf und gelangten hierdurch in den Wintergarten einer der Doppelhaushälften. Im weiteren Verlauf hebelten die Täter die Terrassentür der anderen Doppelhaushälfte auf, betraten das Innere und durchsuchten sämtliche Räume; hier nahmen sie unter anderem eine Armbanduhr mit. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 08.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell