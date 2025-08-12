PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 12.08.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der 
John-Schehr-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen 
einem PKW und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr 
der 23-jährige deutsche Fahrer eines Rennrades die 
Clara-Zetkin-Straße und beabsichtigte auf die John-Schehr-Straße 
aufzufahren. Zeitgleich befuhr die 75-jährige deutsche Fahrerin eines
PKW Skoda die John-Schehr-Straße aus Richtung Ziegelbergstraße 
kommend in Richtung Bergstraße. An der Einmündung zur 
John-Schehr-Straße missachtete der Radfahrer aus bislang ungeklärter 
Ursache die Vorfahrt des PKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden
Fahrzeugen. Der 23-Jährige stürzte in der weiteren Folge mit seinem 
Rad und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Bein zu. Er wurde 
anschließend durch den Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg 
verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 
1.000 Euro.


Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst 
Tel.: 0395/5582-2223
Fax: 0395/5582-2026
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:09

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Mülltonne

    Stralsund (ots) - Am heutigen Dienstag (12.08.2025) erhielt die Einsatzleitstelle kurz nach 03:00 Uhr über die Integrierte Rettungsleitstelle den Hinweis, dass im Stralsunder Knieperdamm eine Mülltonne brennen solle. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte einer der Hausbewohner das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Stralsund kam daraufhin zur Löschung des Brandes zum Einsatz. Befragungen und Hinweise ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:53

    POL-NB: Einbruch in Stralsunder Pizza-Filiale

    Stralsund (ots) - Am gestrigen Montag (11.08.2025) kam es in Stralsund in der Richtenberger Chaussee zu einem Einbruch in eine Pizza-Filiale. Gegen 05:00 Uhr meldeten dies zwei Mitarbeiter über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Daraufhin kamen Kollegen aus dem Polizeihauptrevier Stralsund und dem Kriminalkommissariat Stralsund zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Die unbekannten Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 19:19

    POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer kommt mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab

    Anklam (ots) - Am 11.08.2025 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B199 in der Ortschaft Görke zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda Superb die B199 aus Richtung Postlow kommend in Richtung Anklam. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dabei in der Ortslage Görke nach rechts von der Fahrbahn ab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren