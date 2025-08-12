Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 12.08.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der John-Schehr-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-jährige deutsche Fahrer eines Rennrades die Clara-Zetkin-Straße und beabsichtigte auf die John-Schehr-Straße aufzufahren. Zeitgleich befuhr die 75-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Skoda die John-Schehr-Straße aus Richtung Ziegelbergstraße kommend in Richtung Bergstraße. An der Einmündung zur John-Schehr-Straße missachtete der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt des PKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 23-Jährige stürzte in der weiteren Folge mit seinem Rad und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Bein zu. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.000 Euro. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

