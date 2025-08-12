PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Stralsunder Pizza-Filiale

Stralsund (ots)

Am gestrigen Montag (11.08.2025) kam es in Stralsund in der Richtenberger Chaussee zu einem Einbruch in eine Pizza-Filiale. Gegen 05:00 Uhr meldeten dies zwei Mitarbeiter über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Daraufhin kamen Kollegen aus dem Polizeihauptrevier Stralsund und dem Kriminalkommissariat Stralsund zum Einsatz, um Spuren zu sichern.

Die unbekannten Tatverdächtigen drangen vermutlich gewaltsam über die Hintertür in die Filiale ein. Sie entwendeten 500 Euro Bargeld aus der Kasse und sollen zudem mehrere elektrische Geräte mit einem Feuerlöscher besprüht haben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 Euro. Seitens der Polizei wurden die Ermittlungen wegen Diebstahl und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900, die Onlinewache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

http://www.polizei.mvnet.de
Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

