Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B104 bei Bismark

Pasewalk (ots)

Am 11.08.2025 gegen 13:15 Uhr kam es auf der 104 bei Bismark zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 27-jährige ukrainische Fahrzeugführer eines Transporters VW Crafter befuhr die B104 aus Richtung Löcknitz kommend in Richtung polnischer Grenze. In der Ortslage Neuenkrug beabsichtigte er nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er die im Gegenverkehr befindliche 48-jährige polnische Fahrzeugführerin eines PKW Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer so schwer Verletzt, dass sie mit Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Eberswalde gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für 3,5h voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,- Euro.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

