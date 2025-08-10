PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 111 mit zwei schwer- und zwei leichtverletzten Personen

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 10.08.2025 ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 111
im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 19, Abfahrt Buddenhagen ein 
Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. 
Ein Zeuge bog mit seinem PKW vorschriftsmäßig aus Fahrtrichtung 
Wolgast kommend von der B111 in die K19 in Fahrtrichtung Buddenhagen 
ein. Der hinter ihm fahrende, 54-jährige deutsche Unfallbeteiligte 
erkannte dies zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei 
brach der Pkw Ford aus und wurde mit dem Heck in den Gegenverkehr 
geschleudert. Ein aus Fahrtrichtung Lühmannsdorf kommender, 
59-jähriger deutscher Fahrzeugführer, der die B111 mit seinem Toyota 
Corolla in Fahrtrichtung Wolgast befuhr, konnte nicht mehr 
ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde dieses 
Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort 
frontal mit einem Pkw Mercedes-Benz eines 31-jährigen deutschen 
Fahrzeugführers, der aus  Fahrtrichtung Wolgast kommendend in 
Richtung Lühmannsdorf fuhr.
Bei dem Unfall wurde der 54-Jährige des Pkw Ford lebensbedrohlich 
verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Greifswald 
verbracht. Der 59-Jährige  wurde schwerverletzt und  ebenfalls durch 
den Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der 
31-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt in 
das Krankenhaus Wolgast verbracht. Die drei beteiligten PKW waren 
nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 
55.000 Euro.
Die B111 wurde  für die Dauer der Bergungsarbeiten zunächst voll 
gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Weisung der 
Staatsanwaltschaft Stralsund ein Sachverständiger der DEKRA zum 
Einsatz gebracht. 
 
Im Auftrag
 
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

