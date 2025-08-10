Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 111 mit zwei schwer- und zwei leichtverletzten Personen

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 10.08.2025 ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 111 im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 19, Abfahrt Buddenhagen ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein Zeuge bog mit seinem PKW vorschriftsmäßig aus Fahrtrichtung Wolgast kommend von der B111 in die K19 in Fahrtrichtung Buddenhagen ein. Der hinter ihm fahrende, 54-jährige deutsche Unfallbeteiligte erkannte dies zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei brach der Pkw Ford aus und wurde mit dem Heck in den Gegenverkehr geschleudert. Ein aus Fahrtrichtung Lühmannsdorf kommender, 59-jähriger deutscher Fahrzeugführer, der die B111 mit seinem Toyota Corolla in Fahrtrichtung Wolgast befuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort frontal mit einem Pkw Mercedes-Benz eines 31-jährigen deutschen Fahrzeugführers, der aus Fahrtrichtung Wolgast kommendend in Richtung Lühmannsdorf fuhr. Bei dem Unfall wurde der 54-Jährige des Pkw Ford lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Greifswald verbracht. Der 59-Jährige wurde schwerverletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der 31-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt in das Krankenhaus Wolgast verbracht. Die drei beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro. Die B111 wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz gebracht. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

