Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B110 - sechs Leichtverletzte

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 09.08.2025 kam es gegen 10:15 Uhr auf der Bundesstraße 110 kurz 
vor der Ortschaft Usedom auf Höhe des Sportplatzes zu einem 
Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. 

Alle drei Pkw, besetzt mit Urlaubern, befuhren die B110 aus Richtung 
Mellenthin kommend in Fahrtrichtung Usedom. Aufgrund stockenden 
Verkehrs musste ein VW Transporter verkehrsbedingt abbremsen. Eine im
Nachfolgeverkehr befindliche 44-jährige Fahrerin eines Ford bemerkte 
dies zu spät und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw BMW auf. Dieser
BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen VW
Transporter geschoben. Der Ford kam nach den Aufprall nach rechts von
der Fahrbahn ab, zog dann nach links und kam links neben der Fahrbahn
zum Stehen. Die beiden Pkw BMW und Ford waren nicht mehr fahrbereit 
und mussten geborgen werden.

Insgesamt wurden sechs Personen leicht verletzt. Fünf von ihnen 
konnten nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wieder 
entlassen werden. Eine 81-jährige Mitfahrerin eines Pkw wurde zur 
weiteren Untersuchung durch die Rettungskräfte vor Ort ins 
Krankenhaus nach Anklam gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird 
auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die B110 musste im Bereich der Unfallstelle zweitweise voll gesperrt 
werden.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

