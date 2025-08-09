Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B110 - sechs Leichtverletzte

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 09.08.2025 kam es gegen 10:15 Uhr auf der Bundesstraße 110 kurz vor der Ortschaft Usedom auf Höhe des Sportplatzes zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Alle drei Pkw, besetzt mit Urlaubern, befuhren die B110 aus Richtung Mellenthin kommend in Fahrtrichtung Usedom. Aufgrund stockenden Verkehrs musste ein VW Transporter verkehrsbedingt abbremsen. Eine im Nachfolgeverkehr befindliche 44-jährige Fahrerin eines Ford bemerkte dies zu spät und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw BMW auf. Dieser BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen VW Transporter geschoben. Der Ford kam nach den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, zog dann nach links und kam links neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Pkw BMW und Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Insgesamt wurden sechs Personen leicht verletzt. Fünf von ihnen konnten nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wieder entlassen werden. Eine 81-jährige Mitfahrerin eines Pkw wurde zur weiteren Untersuchung durch die Rettungskräfte vor Ort ins Krankenhaus nach Anklam gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die B110 musste im Bereich der Unfallstelle zweitweise voll gesperrt werden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell