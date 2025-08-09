Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichten Personen und hohen Sachschaden auf der B111 in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 09.08.2025 gegen 13:05 Uhr ereignete sich in 17438 Wolgast ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B111/Chausseestraße Höhe Abfahrt zum Parkplatz NETTO. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit einem Pkw Opel, verbotener Weise und entgegen der Beschilderung, vom Parkplatz nach links auf die Chausseestraße in Richtung Ortsausgang auf und stieß mit einem von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw Mazda zusammen. Der Pkw wurde aufgrund des Aufpralls über den angrenzenden Bürgersteig an eine Hauswand gedrückt. Der 71-jährige Fahrzeugführer des Mazda wurde dabei leicht verletzt. In weiterer Folge kam der unfallverursachende Pkw Opel jetzt nach links in den dort auf der B111 stehenden Verkehr und stieß dort mit einem wartenden Pkw Mercedes zusammen. In diesem Fahrzeug saßen ein 48-jähriger Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30000 Euro. Der Pkw Mazda war nicht mehr fahrbereit. Die B111 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Alle Beteiligten waren deutsche Staatsbürger.

