PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichten Personen und hohen Sachschaden auf der B111 in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 09.08.2025 gegen 13:05 Uhr ereignete sich in 17438 Wolgast ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B111/Chausseestraße Höhe Abfahrt zum Parkplatz NETTO. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit einem Pkw Opel, verbotener Weise und entgegen der Beschilderung, vom Parkplatz nach links auf die Chausseestraße in Richtung Ortsausgang auf und stieß mit einem von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw Mazda zusammen. Der Pkw wurde aufgrund des Aufpralls über den angrenzenden Bürgersteig an eine Hauswand gedrückt. Der 71-jährige Fahrzeugführer des Mazda wurde dabei leicht verletzt. In weiterer Folge kam der unfallverursachende Pkw Opel jetzt nach links in den dort auf der B111 stehenden Verkehr und stieß dort mit einem wartenden Pkw Mercedes zusammen. In diesem Fahrzeug saßen ein 48-jähriger Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30000 Euro. Der Pkw Mazda war nicht mehr fahrbereit. Die B111 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Alle Beteiligten waren deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Jens Unmack
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 15:41

    POL-NB: LKW kommt von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Straßenbaum

    Bergen (ots) - Am 09.08.2025 gegen 08:05 Uhr kam es auf der L301 auf der Insel Rügen zwischen Gademow und Ramitz (Höhe Parchtitz Hof) zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Deutscher befuhr mit seinem LKWSattelzugmaschine MAN die L301 aus Richtung Gingst kommend in Richtung Bergen als er aus bisher ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 15:40

    POL-NB: Diebstahl von Bekleidung aus einem Verkaufszelt in 18569 Gingst

    Bergen (ots) - Die 41-jährige Geschädigte wollte als Selbstständige am " Markt im Museumshof" in 18569 Gingst teilnehmen und dort von ihr selbst entworfene Bekleidung verkaufen. Da der Markt am 09.08.2025 beginnen sollte, baute sie ihr Zelt am Vorabend des Marktes auf und räumte ihre Waren bereits in diesem ein. Anschließend verschloss sie das Zelt gegen 21:00 Uhr ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 15:39

    POL-NB: Diebstahl eines Motorrades der Marke Harley Davidson

    Ueckermünde (ots) - Am 09.08.2025 gegen 08:45 Uhr teilt ein 45-jähriger deutscher Geschädigter über Notruf der Polizei mit, dass unbekannte Täter sein Motorrad entwendet haben. Am 08.08.2025 gegen 22:30 Uhr parkte er sein Motorrad auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage "Sommerfreude" in der Karlsfelder Straße in 17358 Torgelow. Als er am 09.08.2025 gegen 08:45 Uhr mit dem Motorrad wieder losfahren wollte, musste er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren