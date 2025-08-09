PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Motorrades der Marke Harley Davidson

Ueckermünde (ots)

Am 09.08.2025 gegen 08:45 Uhr teilt ein 45-jähriger deutscher Geschädigter über Notruf der Polizei mit, dass unbekannte Täter sein Motorrad entwendet haben. Am 08.08.2025 gegen 22:30 Uhr parkte er sein Motorrad auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage "Sommerfreude" in der Karlsfelder Straße in 17358 Torgelow. Als er am 09.08.2025 gegen 08:45 Uhr mit dem Motorrad wieder losfahren wollte, musste er feststellen, dass das Motorrad durch unbekannte Täter entwendet worden war. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Harley Davidson der Farbe: schwarz/blau und dem amtlichen Kennzeichen HGW-US13. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 18.000,-EUR.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 03977182224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Jens Unmack
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 00:10

    POL-NB: Weizenfeld an der B 199 brennt vollständig ab

    Anklam (LK VG) (ots) - Am 08.08.25 gegen 15:20 Uhr kam es zu einem Brand eines Weizenfeldes südlich der B199 zwischen Albinshof und dem Ivener Forst. Trotz Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Iven, Spantekow, Krien und Neuenkirchen mit 53 Kameraden konnte das Abbrennen des 18ha großen Feldes nicht mehr verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 40.000EUR geschätzt. Die B199 wurde für die Dauer der Lösch- und ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 23:54

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw fällt Böschung herunter

    Neubrandenburg (ots) - Am 08.08.2025 gegen 19:40 Uhr ereignete sich in Neubrandenburg im Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Unterführung der Woldegker Straße ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 57-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Dacia den Juri-Gagarin-Ring in Fahrtrichtung Woldegker Straße. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:41

    POL-NB: Polizei warnt aktuell vor reisenden Tätern im Raum Greifswald

    Greiswald (ots) - Der Anruf, der gestern Nachmittag (07.08.2025) im Polizeihauptrevier Greifswald einging, klang im ersten Moment etwas unscheinbar - und erwies sich am Ende als wichtiger Hinweis. Eine Deutsche aus dem Raum Greifswald meldete sich demnach und gab an, dass auf einem Acker zwei Fahrzeuge ohne amtliche Kennzeichen abgestellt worden seien. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren