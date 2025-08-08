PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw fällt Böschung herunter

Neubrandenburg (ots)

Am 08.08.2025 gegen 19:40 Uhr ereignete sich in Neubrandenburg im 
Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Unterführung der Woldegker Straße ein 
Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 57-jähriger deutscher 
Fahrzeugführer mit seinem Pkw Dacia den Juri-Gagarin-Ring in 
Fahrtrichtung Woldegker Straße. Hierbei kam der Fahrzeugführer in 
Folge von Unaufmerksamkeit im Kurvenbereich nach rechts von der 
Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung herunter. Der Pkw war nicht 
mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen 
werden. 
Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und zur weiteren 
medizinischen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. 
Während des Rettungseinsatzes sowie der Bergung des Pkw musste die 
Straße teilweise voll gesperrt werden. Auf Grund des geringen 
Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR.

Im Auftrag
 
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

