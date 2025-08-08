Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw fällt Böschung herunter

Neubrandenburg (ots)

Am 08.08.2025 gegen 19:40 Uhr ereignete sich in Neubrandenburg im Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Unterführung der Woldegker Straße ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 57-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Dacia den Juri-Gagarin-Ring in Fahrtrichtung Woldegker Straße. Hierbei kam der Fahrzeugführer in Folge von Unaufmerksamkeit im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung herunter. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Während des Rettungseinsatzes sowie der Bergung des Pkw musste die Straße teilweise voll gesperrt werden. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell