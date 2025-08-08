PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Damerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots)

Am 07.08.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Damerow zu einem Brand im 
Anbau eines Wohnhauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet nach 
Inbetriebnahme eines regelmäßig genutzten Pizza-Ofen aus bislang 
ungeklärter Ursache der Schornstein in Brand. Im weiteren Verlauf 
griffen die Flammen auf den Anbau über. Durch die eingesetzten 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Jabel, Grabowhöfe, Waren 
und Klink konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der 
Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Es entstand ein 
Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.
Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen und war zur Spurensuche eingesetzt. 
Im Rahmen des Polizei- und Feuerwehreinsatzes auf dem 
Privatgrundstück  erschien eine Pressevertreterin des lokalen 
Netzwerkes "Wir sind Müritzer", um über den Einsatz zu berichten. Sie
wurde mehrfach durch die Eigentümer des Grundstückes aufgefordert, 
das Grundstück zu verlassen. Den Aufforderungen kam sie jedoch nicht 
nach. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten bei der Durchsetzung 
des Hausrechtes unterstützen. Die uneinsichtige Pressevertreterin 
wurde vom Privatgrundstück geführt und ihr wurde ein Platz außerhalb 
des Grundstücks zugewiesen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen 
Hausfriedensbruch gefertigt.


Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst 
Tel.: 0395/5582-2223
Fax: 0395/5582-2026
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

