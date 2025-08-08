Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Damerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots)

Am 07.08.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Damerow zu einem Brand im Anbau eines Wohnhauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet nach Inbetriebnahme eines regelmäßig genutzten Pizza-Ofen aus bislang ungeklärter Ursache der Schornstein in Brand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf den Anbau über. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Jabel, Grabowhöfe, Waren und Klink konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und war zur Spurensuche eingesetzt. Im Rahmen des Polizei- und Feuerwehreinsatzes auf dem Privatgrundstück erschien eine Pressevertreterin des lokalen Netzwerkes "Wir sind Müritzer", um über den Einsatz zu berichten. Sie wurde mehrfach durch die Eigentümer des Grundstückes aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Den Aufforderungen kam sie jedoch nicht nach. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten bei der Durchsetzung des Hausrechtes unterstützen. Die uneinsichtige Pressevertreterin wurde vom Privatgrundstück geführt und ihr wurde ein Platz außerhalb des Grundstücks zugewiesen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

