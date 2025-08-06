PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B111 zwischen Pritzier und Lühmannsdorf (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots)

Am 06.08.2025, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der B111 ein 
schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren ein 
PKW Ford, ein Pickup, ein Peugeot und ein VW in der genannten 
Reihenfolge die B111 aus Richtung Pritzier kommend in Richtung 
Lühmannsdorf.
Im Gegenverkehr befand sich ein Linienbus. Ca. 150 bis 200 Meter 
hinter dem Bus fuhr ein Funkstreifenwagen unter Nutzung von Sonder- 
und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn). Der 73-jährige Fahrer 
des Ford bemerkte den sich nähernden Funkstreifenwagen und bremste 
sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte der 25-jährige 
Fahrer des folgenden Pickup zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem 
Ford zu verhindern, versuchte der 25-Jährige nach links auszuweichen.
Dabei stieß er seitlich mit dem Ford zusammen und in der weiteren 
Folge kollidierte der Pickup frontal mit dem entgegenkommenden Bus. 
Anschließend wurde der Pickup zum Teil auf die rechte Fahrbahnseite 
geschleudert. Die Fahrerin des Peugeot und der Fahrer des VW konnten 
nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in die Unfallstelle hinein.
Bei dem Unfall wurden die 43-jährige Busfahrerin, der Fahrer des 
Pickup und die 22-jährige Fahrerin des Peugeot schwer, jedoch nicht 
lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden anschließend zur weiteren 
Behandlung ins Klinikum Greifswald verbracht. Der 37-jährige Fahrer 
des VW und zehn der zwölf Businsassen, welche zwischen 17 und 60 
Jahre alt sind, erlitten leichte Verletzungen. 
Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der 
Staatsanwaltschaft ein Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz. 
Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen 
werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 275.000 Euro 
geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B111 für mehrere 
Stunden voll gesperrt werden.
Neben mehreren Funkstreifenwagen der Polizei waren 45 Mitarbeiter des
Rettungsdienstes, darunter zwei Rettungshubschrauber, sechs RTW, drei
NEF, vier KTW und 44 Kameraden von drei Freiwilligen Feuerwehren der 
umliegenden Gemeinden im Einsatz.


Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst 
Tel.: 0395/5582-2223
Fax: 0395/5582-2026
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

