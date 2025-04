Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrer versucht vor Polizei zu flüchten und leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine Streifenbesatzung wollte am frühen Sonntagabend (27.04.2025) einen 27-jährigen Pedelec-Fahrer in der Straße Hohnsen überprüfen. Der Mann versuchte jedoch, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nachdem er gestellt wurde, leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Nach vorliegenden Informationen waren die Beamten gegen 18:00 Uhr am Hohnsen in Richtung B243 unterwegs, als ihnen der 27-jährige Hildesheimer auf einem augenscheinlich hochwertigen und überlackierten Pedelec entgegenkam. Die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug und forderten den Radfahrer über den Außenlautsprecher auf anzuhalten. Dies tat der Mann an der Ecke zur Struckmannstraße auch kurzzeitig, setzte seine Fahrt aber anschließend zügig bis auf Höhe der HAWK fort, ehe er wendete, auf dem Gehweg zurückfuhr und nach links in die Struckmannstraße abbog. Dort wurde er vom Streifenwagen eingeholt. Als ein Beamter versuchte den Flüchtigen festzuhalten, fielen beide zu Boden. Anschließend leistete der 27-Jährige heftige Gegenwehr gegen den Beamten und seine Kollegin. Alle drei wurden dabei leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Medikamentenbeeinflussung entnommen. Danach durfte er gehen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Eigentumsverhältnisse daran sind derzeit noch unklar und bedürfen einer weiteren Prüfung.

Gegen den 27-Jährigen wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell