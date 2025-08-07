Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Baustelle am Bahnhof plötzlich ungesichert

Barth (ots)

Diese Meldung gehört aus Sicht der Polizei zur Kategorie: "Wer macht denn sowas?" Heute Morgen gegen 04.20 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und berichtete, dass die Baustellenabsperrung der Baustelle am Bahnhof in Barth umgeräumt wurde.

Die Polizisten mussten mehrere Warnbaken zusammensammeln und sie wieder so positionieren, dass der Verkehr nicht gefährdet wird. Unter anderem war vorher durch das Wegräumen der Baken ein großes Baustellenloch nicht mehr gesichert. Zudem kamen Busse nicht mehr durch zur Ersatzhaltestelle.

Das Verkehrsschild "Durchfahrt verboten" fanden die Beamten auf einem Grundstück nahe der Baustelle. Das Schild wurde mutmaßlich über den Zaun geschmissen.

Die Polizei hat den Fall dem Stadtbauhof gemeldet.

Warnbaken umzustellen, Verkehrsschilder oder Warnschilder wegzuräumen und eingezäunte Baustellen ungesichert zurückzulassen - oder auch Baustellenbereiche wieder befahrbar zu machen - sind keine Kavaliersdelikte.

Das Ganze wird als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gemäß Paragraf 315b des Strafgesetzbuches gewertet - und ist somit also eine Straftat.

Die Polizei bittet Bürger, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten "Warnbaken-Wegräumern" haben, sich an das Polizeirevier Barth zu wenden: 038231 / 6720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell