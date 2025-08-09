Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Weizenfeld an der B 199 brennt vollständig ab

Anklam (LK VG) (ots)

Am 08.08.25 gegen 15:20 Uhr kam es zu einem Brand eines Weizenfeldes südlich der B199 zwischen Albinshof und dem Ivener Forst. Trotz Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Iven, Spantekow, Krien und Neuenkirchen mit 53 Kameraden konnte das Abbrennen des 18ha großen Feldes nicht mehr verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 40.000EUR geschätzt. Die B199 wurde für die Dauer der Lösch- und Räumungsarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt. Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell