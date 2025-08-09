PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Weizenfeld an der B 199 brennt vollständig ab

Anklam (LK VG) (ots)

Am 08.08.25 gegen 15:20 Uhr kam es zu einem Brand eines Weizenfeldes 
südlich der B199 zwischen Albinshof und dem Ivener Forst. 
Trotz Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Iven, Spantekow, Krien 
und Neuenkirchen mit 53 Kameraden konnte das Abbrennen des 18ha 
großen Feldes nicht mehr verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 
40.000EUR geschätzt.
Die B199 wurde für die Dauer der Lösch- und Räumungsarbeiten für ca. 
eine Stunde voll gesperrt.
Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung 
aufgenommen.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

