Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Garage greift auf Eigenheim über

Anklam (ots)

Am 09.08.2025 gegen 13:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald darüber informiert, dass in der Dorfstraße in 17392 Butzow eine Garage brennt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden bereits informiert und befinden sich auf Anfahrt zum Brandort. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen des Polizeirevier Wolgast zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Aus unbekannter Ursache brannte eine Garage mit zwei PKW darin und das Feuer begann bereits auf den Dachstuhl das daneben befindliche Eigenheim überzugreifen. Die vor Ort eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Anklam, Butzow, Blesewitz, Neuenkirchen, Spantekow, Rebelow, Dennin und Alt Teterin begannen sofort mit den Löscharbeiten. Sie befanden sich mit insgesamt 60 Kameraden im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Die Garage und der Dachstuhl brannte jedoch komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000,-EUR. Die beiden Bewohner des Einfamilienhauses blieben unverletzt und kommen in einem Nebengelass unter. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Unterstützt werden sie dabei am morgigen Tag durch einen Brandursachenermittler.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

