Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrzeugführerin auf der B198 bei Röbel

Röbel (ots)

Am 11.08.2025 gegen 15:15 Uhr kam es auf der Kreuzung B198 / L 241 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach dezeitigem Kenntnisstand befuhr der 83-jährige Fahrzeugführer eines PKW Hyundai die L 241 aus Richtung Röbel kommend in Richtung B 198. An der Kreuzung B 198 / L 241 beabsichtigte er den Kreuzungsbereich in Richtung Priborn zu überqueren. Dabei übersah er die auf der B198 befindliche vorfahrtsberechtige 40-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW, welche die B198 aus Richtung Mirow kommend in Richtung Dambeck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die 40-jährig Fahrzeugführerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Die beiden in ihrem Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von 13 und 8 Jahren blieben unverletzt. Der 83-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht Verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum von Waren gebracht. Die beiden Kinder wurden vor Ort in die Obhut des Vaters übergeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Bergungsarbeiten sowie die Sperrung der Kreuzung dauerten ca. 2 Stunden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Im Auftrag

Jens Unmack
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

