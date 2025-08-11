PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer kommt mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab

Anklam (ots)

Am 11.08.2025 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B199 in der Ortschaft Görke zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda Superb die B199 aus Richtung Postlow kommend in Richtung Anklam. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dabei in der Ortslage Görke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. . Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, zog sich bei dem Unfall aber leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Anklam gefahren werden. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B199 für 2 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag
 
Jens Unmack
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

