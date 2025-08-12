Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Mülltonne

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (12.08.2025) erhielt die Einsatzleitstelle kurz nach 03:00 Uhr über die Integrierte Rettungsleitstelle den Hinweis, dass im Stralsunder Knieperdamm eine Mülltonne brennen solle. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte einer der Hausbewohner das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Stralsund kam daraufhin zur Löschung des Brandes zum Einsatz.

Befragungen und Hinweise der Bewohner des Hauses ergaben, dass mehrere Mieter rund um den Tatzeitraum zwei dunkel gekleidete Personen gesehen haben wollen. Trotz direkt eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, blieben die ersten Maßnahmen ohne Erfolg. Eine der Personen konnte wie folgt beschrieben werden:

- 35 bis 40 Jahre alt - gebräunter Teint - Bart - Zudem soll die Person eine beigefarbene Jacke getragen und einen osteuropäischen Akzent haben

Die zweite Person soll ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein und einen dunklen Rollkoffer dabei gehabt haben. Näheres ist nicht bekannt.

Neben den Kollegen aus dem Polizeihauptrevier Stralsund kam zudem der Kriminaldauerdienst zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Durch das Feuer wurden die Fassade des Hauses und zwei Fenster beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Im Zusammenhang mit den ersten Hinweisen, sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen geben können. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900, die Onlinewache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

