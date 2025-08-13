PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Paar aus Greifswald wird Opfer von Betrug - Polizei warnt vor dubiosen Investitionsangeboten

Greifswald (ots)

Ein Paar aus Greifswald ist Opfer eines Onlinebetruges geworden. Die Geschädigten waren zuvor über WhatsApp-Gruppen mit angeblichen Finanzexperten in Kontakt, die vermeintlich lukrative Investitionen in Aktien anboten.

Über eine sogenannte Finanz-App hatte der Geschädigte den Überblick über seine angeblichen Investitionen in bekannte Aktien. So wurde er über Wochen dazu bewegt, Geldbeträge auf ausländische Konten zu überweisen - mit dem Versprechen, diese in Aktien zu investieren. Erst als keine Auszahlungen erfolgten, wurde der Betrug erkannt.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf über 75.000 Euro Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

Immer häufiger nutzen Betrüger soziale Medien und Messenger-Dienste wie WhatsApp, um gutgläubige Menschen mit angeblich sicheren Investmentangeboten zu ködern. Die Täter wirken dabei professionell und geben sich oft als Berater mit angeblichen Kontakten zu Krypto-Börsen oder Finanzunternehmen aus.

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldanlageangeboten in Chatgruppen oder von unbekannten Kontakten. Überweisen Sie niemals Geld an Personen, die Sie nur digital kennen. Recherchieren Sie selbstständig zu Plattformen, bevor Sie investieren. Sprechen Sie im Zweifel mit Ihrer Hausbank. Haben Sie keine Scham und wenden Sie sich in Verdachtsmomenten an die nächste Polizeidienststelle.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 19:21

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Am 12.08.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der John-Schehr-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-jährige deutsche Fahrer eines Rennrades die Clara-Zetkin-Straße und beabsichtigte auf die John-Schehr-Straße aufzufahren. Zeitgleich befuhr die ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:09

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Mülltonne

    Stralsund (ots) - Am heutigen Dienstag (12.08.2025) erhielt die Einsatzleitstelle kurz nach 03:00 Uhr über die Integrierte Rettungsleitstelle den Hinweis, dass im Stralsunder Knieperdamm eine Mülltonne brennen solle. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte einer der Hausbewohner das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Stralsund kam daraufhin zur Löschung des Brandes zum Einsatz. Befragungen und Hinweise ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:53

    POL-NB: Einbruch in Stralsunder Pizza-Filiale

    Stralsund (ots) - Am gestrigen Montag (11.08.2025) kam es in Stralsund in der Richtenberger Chaussee zu einem Einbruch in eine Pizza-Filiale. Gegen 05:00 Uhr meldeten dies zwei Mitarbeiter über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Daraufhin kamen Kollegen aus dem Polizeihauptrevier Stralsund und dem Kriminalkommissariat Stralsund zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Die unbekannten Tatverdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren