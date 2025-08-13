Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 32 zwischen Torgelow und Hammer

Torgelow/Hammer (ots)

Am heutigen Vormittag (13. August 2025) kam es um 09:45 Uhr auf der Landesstraße 32 zwischen Torgelow und Hammer zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Pkw BMW die Landstraße 32 aus Torgelow kommend in Richtung Hammer. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw Iveco mit Anhänger. In der weiteren Folge schleuderte der Pkw nach rechts, drehte sich und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lkw kam durch den Aufprall ins Schlingern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine kam im Straßengraben zum Stehen und der unbeladene Anhänger kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen.

Die 61-jährige Fahrerin des BMW wurde durch Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 56-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Vor Ort kamen neben einem Notfallseelsorger, einem Unfallsachverständigen der Dekra auch Kameraden der umliegenden Feuerwehr zum Einsatz, um bei der Bergung zu unterstützen. Die Landesstraße ist weiterhin für die Zeit Bergung des umgekippten Lkw vollgesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 135.000 Euro.

Die beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell