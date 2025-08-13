PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 32 zwischen Torgelow und Hammer

Torgelow/Hammer (ots)

Am heutigen Vormittag (13. August 2025) kam es um 09:45 Uhr auf der Landesstraße 32 zwischen Torgelow und Hammer zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Pkw BMW die Landstraße 32 aus Torgelow kommend in Richtung Hammer. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw Iveco mit Anhänger. In der weiteren Folge schleuderte der Pkw nach rechts, drehte sich und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lkw kam durch den Aufprall ins Schlingern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine kam im Straßengraben zum Stehen und der unbeladene Anhänger kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen.

Die 61-jährige Fahrerin des BMW wurde durch Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 56-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Vor Ort kamen neben einem Notfallseelsorger, einem Unfallsachverständigen der Dekra auch Kameraden der umliegenden Feuerwehr zum Einsatz, um bei der Bergung zu unterstützen. Die Landesstraße ist weiterhin für die Zeit Bergung des umgekippten Lkw vollgesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 135.000 Euro.

Die beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 14:13

    POL-NB: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad in Eggesin

    Eggesin (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 12. August 2025, wurde die Polizei um 20:00 Uhr über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad in der Eggesiner Karl-Marx-Straße informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand missachtete die 25-jährige Fahrerin eines Pkw Opel offenbar die Vorfahrt und kollidierte mit einem 45-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:59

    POL-NB: Paar aus Greifswald wird Opfer von Betrug - Polizei warnt vor dubiosen Investitionsangeboten

    Greifswald (ots) - Ein Paar aus Greifswald ist Opfer eines Onlinebetruges geworden. Die Geschädigten waren zuvor über WhatsApp-Gruppen mit angeblichen Finanzexperten in Kontakt, die vermeintlich lukrative Investitionen in Aktien anboten. Über eine sogenannte Finanz-App hatte der Geschädigte den Überblick über seine angeblichen Investitionen in bekannte Aktien. So ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 19:21

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Am 12.08.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der John-Schehr-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-jährige deutsche Fahrer eines Rennrades die Clara-Zetkin-Straße und beabsichtigte auf die John-Schehr-Straße aufzufahren. Zeitgleich befuhr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren