Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster Mann im Domjüchsee

Neustrelitz (ots)

Am 13.08.2025, gegen 16:00 Uhr begab sich ein 53-jähriger Mann an der Badestelle des Domjüchsees zum Schwimmen in das Wasser. Ein Bekannter meldete dann dem Polizeirevier in Neustrelitz gegen 17 Uhr, dass er diese Person nicht mehr finden kann, nachdem eine eigene Suche keinen Erfolg brachte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit der Feuerwehr Alt-Strelitz mit einem Boot und insgesamt sechs Kameraden, der DRK Wasserwacht Neustrelitz mit einem Boot und insgesamt zehn Kameraden, der DLRG Neubrandenburg mit insgesamt vier Kameraden, davon zwei Tauchern, des Hubschraubers der Polizei und zwei Fährtensuchhunden, konnte die Person bisher nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen mussten auf Grund der eintretenden Dunkelheit unterbrochen werden. Die Suche wird am morgigen Tag fortgesetzt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell