Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster Mann im Domjüchsee

Neustrelitz (ots)

Am 13.08.2025, gegen 16:00 Uhr begab sich ein 53-jähriger Mann an der
Badestelle des Domjüchsees zum Schwimmen in das Wasser. Ein Bekannter
meldete dann dem Polizeirevier in Neustrelitz gegen 17 Uhr, dass er 
diese Person nicht mehr finden kann, nachdem eine eigene Suche keinen
Erfolg brachte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit der Feuerwehr 
Alt-Strelitz mit einem Boot und insgesamt sechs Kameraden, der DRK 
Wasserwacht Neustrelitz mit einem Boot und insgesamt zehn Kameraden, 
der DLRG Neubrandenburg mit insgesamt vier Kameraden, davon zwei 
Tauchern, des Hubschraubers der Polizei und zwei Fährtensuchhunden, 
konnte die Person bisher nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen 
mussten auf Grund der eintretenden Dunkelheit unterbrochen werden. 
Die Suche wird am morgigen Tag fortgesetzt.


Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

