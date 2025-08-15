Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Radladers auf einem Feld an der B113 bei 17329 Krackow

Pasewalk (ots)

Am 14.08.2025 gegen 15:35 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf einem Feld an der B113 bei 17329 Krackow ein Radlader brennen soll. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Pasewalk und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Auf einem bereits abgeernteten Feld stand ein Radlader und brannte in voller Ausdehnung. Umgehend begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Krackow und Penkun mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer löschen. Die Feuerwehren befanden sich mit 25 Kameraden und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 160.000,-EUR. Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt im Motorraum des Radladers.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell