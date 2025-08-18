Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6176 - zwei Personen verletzt (17.08.2025)

Hohenfels (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der Kreisstraße 6176 ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Ein 28-Jähriger war gegen 03.30 Uhr mit einem VW Touran von Liggersdorf kommend in Richtung Mindersdorf unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve auf Höhe der Einmündung zur Adlergasse kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Steinmauer. Infolge dessen überschlug sich der VW und blieb anschließend auf der Seite liegen. Sowohl der 28-Jährige als auch seine 30 Jahre alte Beifahrerin erlitten Verletzungen und kamen zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des an dem Auto entstandenen Schadens dürfte bei etwa 30.000 Euro liegen, die Höhe des an der Mauer entstandenen Schadens bei mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell