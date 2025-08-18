Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Bahnholzstraße - weißen Seat Leon angefahren und geflüchtet (16.08.2025)

Hilzingen (ots)

Rund 3.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter nach einer Unfallflucht auf der Bahnholzstraße am Samstagabend hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 23.50 Uhr streifte er den am linken Fahrbahnrand abgestellten weißen Seat Leon und fuhr anschließend einfach weiter, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell