Ulm (ots) - Bereits am Donnerstagabend rief eine bislang unbekannte Frau bei einer 95jährigen Dame in der Ulmer Oststadt an und gab sich als Mitarbeiterin einer Teppichhandlung aus. In dem Gespräch kündigte sie den Besuch eines Vertreters an. Der sollte ihr eine Überraschung übergeben. Am Freitagabend klingelte ...

