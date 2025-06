POL-HA: Nächtliche Ruhestörung endet im Gewahrsam

Hagen-Vorhalle (ots) - Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzte sich am Donnerstagabend (05.06.2025) bei einem Alleinunfall in Vorhalle leicht. Der Jugendliche fuhr gegen 19.15 Uhr mit dem Roller über die Straße In der Imke. Er war in Richtung der Nöhstraße unter-wegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den E-Scooter. In der Folge ...

