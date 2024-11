POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer -- PM Nr.2

Polizeipräsidium Mannheim

ereignete sich am heutigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, im Stadtteil Mannheim-Schönau, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Bereich der Königsberger Allee / Heilsberger Straße fuhr ein 87-jähriger Mann mit seinem Fahrrad von einem angrenzenden Feld-/Wirtschaftsweg auf die Königsberger Allee und missachtete hierbei die Vorfahrt eines, in Richtung Lilienthalstraße fahrenden, 41-jährigen Ford-Fahrers. Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenprall erlitt der Radfahrer nicht näher bekannte schwere Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in eine umliegende Klinik eingeliefert werden. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden. Das Fahrrad des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen werden nun durch den Verkehrsdienst Mannheim vorgenommen.

