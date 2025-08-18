Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A81

Lkr. Rottweil) - Polizei stoppt Drängler auf der A81 - Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs (17.08.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei einen 37-Jährigen gestoppt, der auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil durch dichtes Auffahren einen anderen Autofahrer genötigt hatte.

Gegen 17.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen sehr dicht auffahrenden BMW X1. Polizeibeamte konnten den Wagen wenig später auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Donaueschingen feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer zwar einen ausländischen Führerschein vorlegte, dieser jedoch aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung seit 2024 in Deutschland nicht gültig ist.

Der 37-Jährige muss sich deshalb zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auch die 32 Jahre alte Beifahrerin und Halterin des Wagens sieht einer Anzeige entgegen, da sie die Fahrt des Mannes ohne gültige Fahrerlaubnis zuließ. Sie übernahm im Anschluss die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell