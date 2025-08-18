PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unbekannte scheitern beim Einbruchsversuch in Wohnhaus (14.08.2025)

Rotweil (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße einzubrechen.

Zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr gelangten die Täter auf den Balkon im ersten Obergeschoss und machten sich an einem Fenster zu schaffen. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht und flüchteten ohne Beute.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Uhlandstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

