Schiltach, Lkr. Rottweil - Falscher Sprit sorgt für kuriose Szenen an Tankstelle (16.08.2025)

Ein Wohnmobilfahrer hat am Samstagnachmittag an einer Tankstelle in der Hauptstraße ordentlich für Verwirrung gesorgt.

Ein Mann aus Spanien betankte sein Wohnmobil versehentlich mit Benzin statt mit Diesel. Ein klassischer Fehlgriff, den er schnell bemerkte. Noch bevor der Motor Schaden nahm, pumpte er den falschen Sprit wieder ab und füllte ihn in Kanister.

Als er den Treibstoff bei der Tankstelle zurückgeben wollte, winkte das Personal jedoch ab. Es kam zu hitzigen Diskussionen, bei denen die Sprachbarriere ihr Übriges tat.

Das Ende vom Lied: Der Mann bezahlte den Sprit, verpackte diesen notdürftig in blaue Plastiktüten und nahm diese kurzerhand als "Benzin-to-go" mit.

