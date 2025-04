Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl in Einbeck - Geldbörse und Handy entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck, 27. April 2025; ca 04:00 Uhr ( Fi ) -

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 27. April 2025, kam es in einer Bar in der Benser Straße in Einbeck zu einem Diebstahl. Der aus Einbeck stammende Anzeigeerstatter legte seine Jacke in der Lokalität ab und stellte später fest, dass sowohl seine Geldbörse als auch sein Handy entwendet worden waren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100,00 Euro.

Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die in der besagten Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell