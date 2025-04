Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Marienstraße 25, Parkplatz E-Center, 26.04.2025, zwischen 09:10 Uhr und 10:05 Uhr.

Im angegebenen Tatzeitraum ist es auf dem Parkplatz des E-Centers in Bad Gandersheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang Unbekannter hat hierbei einen Pkw Renault, vermutlich beim Einsteigen mit der Tür, beschädigt. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Gegen den unbekannten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel. Nr. 05382-95390 (mic)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell