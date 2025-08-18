Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Toyota Yaris bei Unfallflucht beschädigt (16.08.2025)

Bad-Dürrheim (ots)

Am Samstag ist ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Campingplatz Sunthausersee gegen einen roten Toyota Yaris gestoßen und anschließend davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem Wagen entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720-85000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell